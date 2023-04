Martin Birnbaum interpretiert "Stufen" von Hermann Hesse

Der gebürtige Friedberger steht bei Musicals und auf Kreuzfahrtschiffen auf der Bühne. Nun gibt er eine ungewöhnliche Single heraus.

Der gebürtige Friedberger Martin Birnbaum hat als Schauspieler und Sänger auf Bühnen in Deutschland und Europa gespielt. In Friedberg ist er zur Schule gegangen und hat auf dem Volksfest im Bierzelt erste Bühnenerfahrungen gesammelt, bevor ihn sein Weg nach Hamburg führte, wo er seine Musicalausbildung begann. Später stand er mit Guildo Horn und Hubert Kah auf der Bühne, arbeitete mit Martin Lowe, musikalischer Leiter des Erfolgsfilms "Mamma Mia" zusammen und stand bei den Salzburger Festspielen in der Felsenreitschule auf der Bühne. Auch in Augsburg war er immer wieder als Künstler zu Gast, etwa im Kurhaus und im Kongress am Park. Außerdem arbeitete er zeitweise auf Kreuzfahrtschiffen.

Aktuell arbeitet "B!rnbaum", wie er sich mittlerweile nennt, an einem neuen Musikprojekt, in dem er Texte von Goethe, Eichendorff und anderen Dichtern gesanglich interpretiert. Getreu dem Motto "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" veröffentlicht er nun seine erste Single "Stufen" nach dem Text von Hermann Hesse. Der Text ist ein Sinnbild für Veränderungen und der Bereitschaft für Neues. Die Single ist auf allen gängigen Online-Portalen zu erhalten. (AZ)