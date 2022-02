Papa ist weg: Wie eine Friedberger Gruppe trauernde Kinder unterstützt

Plus Verlieren Kinder ein Familienmitglied, trauern sie - anders als Erwachsene. Die Gruppe "Bärenstark" in Friedberg hilft ihnen, den Verlust zu verarbeiten.

Plötzlich ist der Papa nicht mehr da, oder die Oma ist nach langer Krankheit verstorben. Für Kinder kann mit dem Tod einer geliebten Bezugsperson eine Welt zusammenbrechen. Sie ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und können ihre Gefühle oft nicht äußern. Kinder trauern anders als Erwachsene, weiß man auch im St. Afra Hospiz. Deshalb haben speziell ausgebildete Trauerbegleiterinnen dieses ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg eine eigene Kindertrauergruppe ins Leben gerufen.