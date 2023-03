Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz an der Grundschule Süd

Die Feuerwehr rückt zur Grundschule Süd in Friedberg aus. Ein Brand ist jedoch nicht der Grund.

Für Aufsehen sorgte am Freitagmorgen ein Einsatz der Feuerwehr an der Grundschule in Friedberg-Süd. Wie die Freiwillige Feuerwehr Friedberg auf Anfrage mitteilt, war der Vorfall jedoch recht harmlos. Es habe einen technischen Defekt gegeben. Es kam zu einer Rauchentwicklung, ein Brand brach jedoch nicht aus. Das Geschehen konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. (AZ)