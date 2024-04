Friedberg-Rederzhausen

vor 17 Min.

Trotz Bürgereinwänden: Rederzhauser Baugebiet ist einen Schritt weiter

Das geplante Baugebiet westlich der Straße Am Lindenkreuz in Rederzhausen ist umstritten.

Plus Das geplante Baugebiet in Rederzhausen steht seit Jahren in der Kritik. Einige Bürger haben weiter Bedenken. Der Stadtrat stimmt dem Plan jedoch zu.

Von Anna Faber

Zu wenig Lärmschutz, dreistöckiger Bau passt nicht ins Ortsbild, befürchtete Probleme bei der Entwässerung: Am geplanten Neubaugebiet am Ortseingang von Rederzhausen gibt es seit Jahren immer wieder Kritik. 55 Schreiben mit einer Flut von Einwänden gingen 2021 nach Bekanntwerden der Pläne bei der Stadt ein. Bei der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wandten sich nochmals drei Bürgerinnen und Bürger mit Bedenken an die Stadt. Auf dem Areal sollen etwa 50 Wohnungen entstehen – anfangs waren 60 geplant. 150 Menschen könnten in dem 1,6 Hektar großen Gelände in Zukunft leben. Einzel- und Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie einige Mehrparteienhäuser sind geplant.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu den neuen Schreiben von Trägern öffentlicher Belange sowie von Bürgern zum Bebauungsplan "Südlich der Paartalstraße, westlich der Straße Am Lindenkreuz und nördlich des Mitterweges" nahm die Stadtverwaltung im Planungs- und Entwicklungsausschuss Stellung. In einem umfangreichen Bericht hinterfragte ein Bürger die Notwendigkeit des Baugebiets und wirft die Frage auf, ob überhaupt ein Bedarf nach mehr Wohnraum in Rederzhausen besteht. Der Rederzhauser kann nicht nachvollziehen, warum das Baugebiet vorangetrieben wird, und unterstellt Prozessbeteiligten ein privates Interesse an dem Vorhaben. Er fordert von der Stadt eine Analyse, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Friedberg Interesse an dem Wohnraum haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen