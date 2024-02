"Sechs Männer, sechs Gänge": Hobbyköche veranstalten Charity-Dinner

Sechs Männer zaubern seit Jahren großartige Sechs-Gänge-Menüs - auch zum guten Zweck. Im März findet eine Neuauflage ihres Charity-Dinners in Friedberg statt.

Dass viele Köche den Brei nicht verderben, ist inzwischen klar. Vielmehr können sie sogar für Hochgenuss sorgen, so wie ein paar Hobbyköche in Friedberg. Sechs Männer zaubern hier seit Langem gemeinsam Köstlichkeiten auf den Tisch. Meist für eine kleine Runde, gelegentlich aber auch in großem Stil - und für einen guten Zweck.

„Wir kochen seit 15 Jahren im Freundeskreis“, erklärt Jürgen Bolz, der damals die Idee hatte. Das kam bei den Freunden gut an. Sie alle teilen die Begeisterung für gutes Essen, raffinierte Zubereitungen, aber auch für das gemeinsame Erlebnis, in der Küche genauso wie an der gedeckten Tafel. Seitdem kreieren sie nach dem Motto „sechs Männer – sechs Gänge“ etwa einmal im Jahr ein außergewöhnliches Menü.

"Sechs Männer – sechs Gänge" ist das Motto in Friedberg

Die meisten der Hobbyköche haben Vorlieben für einen bestimmten Gang: So sind Jürgen Bolz und Andreas Weindl große Freunde vielfältiger Vorspeisen. Sie sorgen oft für ausgefallene Gerichte mit Fisch, Geflügel und Gemüse. Bernhard Oehmichen hat sich als Spezialist für Hauptspeisen mit Fleisch bewiesen, ebenso aber auch als Nudelproduzent. Beliebt sind seine Kakaonudeln mit Mascarpone. Kuchenkreationen, knuspriges Brot, frische Aufstriche und Beilagen steuert Eberhard Krauße gerne bei. Peter Hrabowsky kocht alles gerne, in der Runde wird er vor allem aber für seine Desserts geschätzt.

Jeder Koch hat seinen Schwerpunkt: Bernhard Oehmichen ist im Umgang mit Fleischgerichten sehr versiert, das wissen auch Andreas Weindl und Jürgen Bolz (Mitte). Foto: Dagmar Weindl

An deren Produktion hat sich auch viele Jahre lang Jörg Eickenbusch sehr gerne beteiligt. Nach seinem Tod ergänzt nun Reiner Lojewski den Kreis der Hobbyköche. Als Jäger liegt sein Küchenschwerpunkt auf heimischem Wild. So sind in dieser Runde schon ausgefallene Menüs entstanden. Jürgen Bolz erinnert sich an Themen wie „Alles, was schwimmt“ oder „Alles, was rot ist“. Auch eine kulinarische Reise quer durch Europa gab es bereits, bei der jeder seine Leibspeise oder Urlaubserinnerungen eingebracht hat.

Engagement für die evangelische Kirchengemeinde Friedberg

Raum für diese Dinner im privaten Kreis fanden die Hobbyköche in der evangelischen Zachäuskirche in Stätzling. Denn sie alle haben einen engen Bezug zu dieser Kirchengemeinde, die meisten engagieren sich aktiv. So entstand auch die Idee, ein Charity-Dinner zu veranstalten, um den Neubau des Gemeindesaals und Kindergartens in Friedberg finanziell zu unterstützen. Nach langer Planung und Vorbereitung wurde im Frühjahr 2014 dann „delikat.essen – ein Genießerabend für den Neubau“ realisiert. Und auf Anhieb ein Erfolg.

Fast 40 Gäste kamen zum Sechs-Gänge-Menü, umrahmt von einem unterhaltsamen Programm, im festlich geschmückten Saal in der Zachäuskirche, als sich der neue Gemeindesaal noch im Bau befand. Das Engagement kannte kaum Grenzen, sogar Einbauherde aus der heimischen Küche wurden ausgebaut und in die Kirchenküche transportiert, um ausreichend Ressourcen für die 40 Menüs zu gewährleisten.

Hobbyköche laden 50 Gäste nach Stätzling ein

Nach der Premiere gab es ein Jahr später eine Neuauflage des Dinners im inzwischen fertiggestellten Gemeindesaal in Friedberg, der mehr Platz und mit zwei Küchen perfekte Voraussetzungen bot. Und wieder zeigten die Köche, was sie können: Ob Rote-Bete-Carpaccio, eine klare Suppe mit Fisch, Limonennudeln, geschmorte Rinderbacken mit Schokoladenpraline, Käseplatte oder Dessertvariation – jeder Gang etwas Besonderes für nunmehr 50 Gäste. Erfolgreich war der Abend auch in finanzieller Hinsicht, denn die evangelische Gemeinde konnte mit rund 3000 Euro zur Finanzierung des Neubaus unterstützt werden.

„Wichtig ist auch das gemeinsame Arbeiten“, erklärt Andreas Weindl. „Gerade bei solchen Großevents funktioniert das nur, wenn wir alles zusammen bestreiten, von der Organisation über die Vorbereitung, das Kochen, Anrichten, Garnieren bis zum Aufräumen. Wie hier alle im Team gemeinsam für die Sache am Werk sind, ist einfach toll.“

Bei einem großen Charity-Dinner ist jede Hand gefragt, damit jeder Gang perfekt arrangiert auf den Tisch kommt. Foto: Dagmar Weindl

Jede dieser Veranstaltungen ist den Beteiligten in Erinnerung geblieben. Da wird von der aufwendigen Vorbereitungsphase gesprochen, aber auch von Probeessen im kleinen Kreis, um auszutesten, was funktioniert und was nicht. Viele Anekdoten umrahmen die Dinner. So lacht Hanne Eickenbusch immer noch, weil es „wochenlang Bayerische Creme gab, bis sie endlich perfekt war.“

Andreas Weindl erinnert sich nur zu gut an den Moment, als der Service mit 50 Portionen Nudeln dastand, aber der mühsam geriebene Parmesan unglücklicherweise zu Hause in der Küche stand. Oder wie die Dankbarkeit für einen ausgeliehenen Tellerwärmer dem Schrecken wich, als das handgefertigte Eis für 50 Gäste serviert werden sollte - und dafür nur heiße Teller zur Verfügung standen.

Köche wollen Friedberg Gutes tun

Nach einer längeren Pause gibt es nun wieder eine Neuauflage. Mit dem fünften Charity-Dinner öffnen sich die Köche erstmals nach außen. Anfang März findet „delikat.essen – Fördern mit Genuß“ statt, der Reinerlös kommt dem Förderverein Sozialstation Friedberg zugute. Der Vorsitzende, Hannes Proeller, ist hocherfreut, dass er die sechs ambitionierten Hobbyköche und ihr Team für die Sache gewinnen konnte. „Wir wollen uns solidarisch mit betagten, behinderten und kranken Menschen in Friedberg zeigen“, erklärt Proeller. „Unser Förderverein gibt dieser Aufgabe ein Gesicht: Wir bieten sozialen und karitativen Projekten in Friedberg mit dem Sozialzentrum in der Hermann-Löns-Straße ein Dach und unterstützen sie auch finanziell.“

Beim Anrichten der Bärlauchsüppchen. Foto: Dagmar Weindl

Das ist ganz nach dem Geschmack der Kochfreunde. „Der Förderverein Sozialstation Friedberg erfüllt eine wichtige Aufgabe für die Menschen in der Stadt und im Umland“, so Jürgen Bolz. „Dieses sozial-karitative Engagement zu unterstützen, liegt uns sehr am Herzen. Wir hoffen, dass wir mit unserem Charity-Dinner einen bedeutenden Beitrag dazu leisten können.“

Während die Köche an den Gerichten feilen und schon mitten in den Vorbereitungen stecken, können sich 50 Gäste bereits freuen, einen Platz auf der Reservierungsliste ergattert zu haben. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, Interessenten können sich auf der Warteliste vormerken lassen (telefonisch unter 0821-718787 oder per E-Mail an post@foerderverein-sozialstation.de).