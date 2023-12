Stimmungsvoller Start in die Weihnachtszeit

Das traditionelle Adventssingen in St. Jakob in Friedberg mit vielen Mitwirkenden fand heuer zum 17. Mal statt. Das Programm reichte von klassisch bis modern.

Das war heuer ein erster Advent, wie er im Buche steht. Klirrende Kälte und Unmengen an Schnee hielten die Friedberger aber nicht davon ab, sich nach draußen zu wagen. Es wurde noch ein kleiner Abstecher über den Karitativen Markt vor Sankt Jakob gemacht, bevor es dann um 16 Uhr zum 17. Adventssingen ging. Die Kirche war voll besetzt und Leiterin Monika Trinkl-Peters ist sehr zufrieden. "Das Konzert lief super. Und für jeden war etwas dabei - ob klassisch oder modern", sagt sie.

Eingestimmt wurde mit "Macht hoch die Tür", das alle gemeinsam sangen. Die Jugendkapelle Friedberg sorgte für die instrumentale Unterstützung. Im 17. Jahrhundert entstanden, gilt es heute als eines der bekanntesten Adventslieder. Der Text basiert auf den Psalm 25 und berichtet von der zeitnahen Ankunft des Herrn. Weiter im Programm ging es mit der städtischen Jugendkapelle unter der Leitung von Andreas Thon, die das "Benediction" von John Stevens spielte. Ursprünglich war das Stück für einen Posaunenchor geschrieben. Die Jugendkapelle zeigte, dass es sich in voller Besetzung um ein stimmungsvolles Stück handelt.

Adventssingen in Friedberg trotz Kälte gut besucht

Der Kirchenchor St. Jakob unter der Leitung von Monika Trinkl-Peters sorgte für geistliche Lieder, unter anderem "Öffnet eure Tore" und "Siehe, eine Jungfrau wird empfangen" des Augsburger Pfarrers Ulrich Mayrhofer sowie das "Ave Maria" von Jacob Arcadelt. Unter derselben Leitung führte das Collegium Musicum mehrere klassische Stücke auf, darunter Mozarts Kirchensonate in F und das Larghetto aus dem Oratorium Messias, mit dem der Komponist die christliche Heilsgeschichte in drei teilen erzählt - von der Geburt bis zur Auferstehung Jesu.

Von klassisch bis modern beim Friedberger Adventssingen

Die Jugendkapelle ließ ein Stück angelehnt an den amerikanischen Gospel erklingen. Die Inspiration zu seinem Choral "Lead Me Home" schöpfte der Komponist James L. Hosay aus einem alten Gospel-Lied des späten 19. Jahrhunderts. Dunkle Klänge mit einer warmen Note werden im Laufe des Stücks zu heller und feierlicher Stimmung. Das Vokalensemble, dirigiert von Emily Scroggie, präsentierte eine Mischung aus englischen und ukrainischen Liedern.

Das Stück "God rest you, merry gentlemen" von John Hoybye ist ein geläufiges Weihnachtslied aus dem 18. Jahrhundert. Der Text bezieht sich auf die Verkündigung der Geburt an die Schafhirten und stellt die Bedeutung der Geburt und des Lebens Jesus für die Menschen heraus. Die ruhige Melodie in Moll galt damals als ein starker Gegensatz zu den kantigen Kirchenchorälen, heute ist sie eine weihnachtliche Melodie, die gerne gehört wird. Felix Mendelssohn Bartholdys Morgengebet Op. 48, Nr. 5 trugen die zehn Sänger und Sängerinnen des Vokalsensembles stimmungsvoll vor. Abschließend sangen sie das ukrainische Weihnachtslied "Szczo ta za prediwo", was so viel bedeutet wie "Was für ein Wunder".

Friedberger Adventssingen Das 17. Friedberger Adventssingen in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob stimmte am ersten Advent auf die Weihnachtszeit ein. Foto: Lara Bolz

Zum Schluss präsentierte die Jugendkapelle einen Höhepunkt - Weihnachtslieder in einer Kollektion. Bert Appermonts "Crazy for Christmas" sorgte für die fröhliche Weihnachtsstimmung. Mit viel Applaus belohnte das Publikum die Musiker. Das gemeinsame "Tochter Zion" beendete das Adventssingen und entließ die Gäste in die Kälte.