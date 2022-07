Trauer um Lorenz Poller aus Friedberg/Steiermark

Der Priester war der Partnerschaft zum bayerischen Friedberg eng verbunden. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Kaum eine oder einer, der Kontakt mit der Partnerstadt Friedberg in der Steiermark hatte und der ihm nicht irgendwann oder irgendwo begegnet wäre: Lorenz Poller, Pfarrer und Augustiner-Chorherr. Er ist am Sonntag, 10. Juli, im Alter von 88 Jahren im Stift Vorau verstorben. Seit August 1968 war Poller Pfarrer im steirischen Friedberg und er hatte nahezu alle Festlichkeiten mitgestaltet, die die Menschen aus Friedberg/Bayern und Friedberg/Steiermark seit 55 Jahren verbinden.

Das neu gewählte Partnerschaftskomitee in der Steiermark hätte sich einen besseren Anlass gewünscht, um sich seinen Freunden in der bayerischen Schwesterstadt vorzustellen. Präsident ist jetzt wieder Roland Gressenbauer, stellvertretender Vorsitzender ist sein Sohn Marc Gressenbauer, Schriftführerinnen sind Karin Hofer und Petra Hammer, und für die Kasse sorgen dort Christian Kremnitzer und Maria Lukasch. In der konstituierenden Sitzung wurde die frühere langjährige Vorsitzende Gusti Lebenbauer zur Ehrenpräsidentin ernannt. (pt)