Ulrike Folkerts verschiebt ihre Lesung in Friedberg

Tatort-Schauspielerin Ulrike Folkerts liest aus ihrem Buch "Ich muss raus!" im Wittelsbacher Schloss. Der Termin verschiebt sich nun um einen Monat nach hinten.

Ulrike Folkerts kommt nach Friedberg, um aus ihrem Buch "Ich muss raus!" zu lesen. Die Lesung verschiebt sich allerdings auf den 25. Februar. Alle bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Eigentlich hatte die Schauspielerin Ende Januar im Wittelsbacher Schloss zu einer biografischen Lesung eingeladen. Nun ist an dem ursprünglichen Datum ein zusätzlicher Tatort-Drehtermin in Ludwigshafen eingeplant. Deshalb findet die Veranstaltung nicht am Sonntag, 28. Januar (17 Uhr), statt, sondern am Sonntag, 25. Februar (17 Uhr). Der Einlass bleibt bei 16 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf auf Reservix sowie an der Abendkasse.

In der Autobiografie erzählt Ulrike Folkerts direkt und humorvoll von ihrem Kampf gegen innere und äußere Widerstände. Die beliebte und längstdienende Tatort-Kommissarin hat in der Rolle der toughen Ermittlerin Lena Odenthal das Frauenbild im deutschen TV-Krimi revolutioniert. Doch bis sie ihre eigene Rolle im Leben gefunden hat, war es ein längerer und härterer Weg. (AZ)