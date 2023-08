Unbekannte wollen in Firmengebäude einbrechen

In Friedberg versuchen Unbekannte in ein Firmengebäude einzubrechen. das misslingt, doch ein Schaden entsteht trotzdem.

Von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude in der Josef-Wassermann-Straße in Friedberg einzubrechen. Die Einbrecher wollten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude gelangen.

Dies gelang allerdings nicht. Durch das Hebeln am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)