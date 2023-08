Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flieht

2000 Euro Schaden: Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

In der Trienter Straße in Friedberg ereignete sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag eine Unfallflucht. Eine unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Land Rover und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen Schaden von ca. 2000 Euro. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht, noch meldete er den Unfall bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)