Unbekannter beschädigt Postauto und fährt weiter

Ein Mann liefert in Friedberg Pakete. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkommt, ist es beschädigt.

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag in Friedberg. Gegen 9.15 Uhr wurde in der Josef-Wassermann-Straße ein Postauto von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Das Fahrzeug wurde am rechten Fahrbahnrand abgestellt, während der Mitarbeiter die Pakete auslieferte. Als der Paketbote nach kurzer Zeit zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei einen Schaden im Frontbereich des Fahrzeuges fest in Höhe von circa 800 Euro. (AZ)