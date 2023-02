Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Handtasche

Eine Frau lässt ihre Handtasche in einer Turnhalle in Friedberg unbeaufsichtigt liegen. Das wird ausgenutzt. Ein Unbekannter nimmt nicht nur den Geldbeutel mit.

In der Hans-Böller-Straße in Friedberg kam es am Samstag zum Diebstahl eines Geldbeutels aus einer Handtasche. Die Besitzerin hatte diese in der dortigen Turnhalle abgestellt und nicht auf sie geachtet.

Später stellte sie fest, dass aus der Tasche ihr Geldbeutel samt Inhalt entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)