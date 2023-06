Unbekannter stiehlt Weidezaungerät

In Friedberg stiehlt ein Unbekannter ein Weidezaungerät. Das Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Ein Unbekannter hat am Montag auf einer Wiese In Friedberg einen Diebstahl begangen. Zwischen 8:30 Uhr und 20 Uhr wurde in der Afrastraße ein Weidezaungerät mit Zubehör (Solarmodul und Batterie) entwendet. Das Gerät befand sich zwischen Afrasee 1 und Afrasee 2.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)