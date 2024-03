Vier Leih-Hühner scharren an der Vinzenz-Pallotti-Schule nach Würmern

Wie weich die Federn eines Huhns sind und wie vorsichtig man ein rohes Ei behandeln muss und noch vieles mehr lernen die Schülerinnen und Schüler der Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule beim Hühner-Sitting.

Die Eier für ihr Osterfrühstück sammeln die Kinder der Stütz- und Förderklasse 2 (SFK 2) dieses Jahr von ihren eigenen Hühnern. Die Klasse der Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule kümmert sich bis zum 22. März um vier Hennen, die sie von der Firma „handle my hendl“ aus Buch am Erlbach leihen. „Die Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr über dieses Projekt. Sie übernehmen Verantwortung und wachsen über sich hinaus“, sagt Sandra Arcadu. Sie ist als Erzieherin der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört, in der Stütz- und Förderklasse 2 an der Vinzenz-Pallotti-Schule tätig.

Ganz vorsichtig gehen die Schülerinnen und Schüler der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg mit den Eiern der vier Leih-Hühner um. Foto: Sandra Arcadu, KJF Augsburg

Die Leih-Hühner sorgen für Begeisterung bei den Kindern

Seit Anfang März steht der Hühnerstall auf dem Grünstreifen vor dem Klassenzimmer auf dem Gelände der Vinzenz-Pallotti-Schule. „Wir danken der Schule, dass sie sich gemeinsam mit uns für die Umsetzung dieses besonderen Projekts eingesetzt hat“, so Christian Schmidt, Bereichsleitung der Angebote in der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land. Das Projekt wurde von Sandra Arcadu initiiert, die selbst Hühner hält und weiß, welche Chancen und einmaligen Erfahrungen das Hühner-Sitting für die Schülerinnen und Schüler birgt.

Vier Hennen sind derzeit an der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg. Foto: Sandra Arcadu, KJF Augsburg

Gemeinsam halten die Kinder der SFK 2 den Stall sauber, füttern die Tiere und sammeln gelegte Eier. Manchmal lassen sich die federweichen Hühner sogar streicheln und in den Arm nehmen. Durch die Leih-Hühner lernen die acht Schülerinnen und Schüler der Klasse, sich verantwortungsbewusst um Lebewesen zu kümmern, die auf sie angewiesen sind. Die meisten der Kinder hatten zuvor noch nie Berührungspunkte mit Tieren. "Sich zu kümmern und sich in der Klasse abzustimmen, wer welche Aufgaben übernimmt, ist ein sehr gutes sozial-emotionales Training für sie“, sagt Sandra Arcadu. „Es waren mehrere Dinge überraschend und sehr schön. Schon die große Vorfreude der Kinder auf die Tiere war sehr besonders. Auch sind die Schülerinnen und Schüler nicht zaghaft beim Misten oder Saubermachen." Die Kinder kümmern sich mit großem Verantwortungsgefühl um ‚ihre‘ Hühner. Sie sind ebenfalls begeistert: „Ich finde es so toll, dass wir jetzt Hühner haben. Die Eier sind so schön und die Hühner so weich.“ Die Reaktion auf die Eier hat Sandra Arcadu überrascht: "Mit unglaublicher Achtsamkeit und Sorgfalt werden diese behandelt und die Freude über jedes gelegte Ei ist riesengroß! Alle Kinder streicheln liebevoll jedes Ei und begegnen diesen mit so viel Wertschätzung. Das hat mich so beeindruckt. Es ist wunderschön erleben zu dürfen, welche Ressourcen in unseren Schülern schlummern und durch die lieben Federdamen ans Licht kommen.“

Individuell wird auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler eingegangen

Die Stütz- und Förderklassen der Vinzenz-Pallotti-Schule richten sich an Schülerinnen und Schüler der Grundschulstufe mit einem hohen sonderpädagogischen Förderbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung. In der Stütz- und Förderklasse gehen Lehrkräfte und Mitarbeitende der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land individuell auf die Stärken und Schwächen sowie Bedürfnisse der Kinder ein. Gemeinsam mit ihnen arbeiten die Fachkräfte daran, dass sie wieder am Regelunterricht teilnehmen können bzw. in die für sie vorgesehene Schule oder Klasse zurückkehren können.