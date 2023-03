Vier Oktaven zwischen Himmel und Hölle im Friedberger Schloss

Plus Benny Hiller bringt am Freitagabend das Publikum im Schloss zum Lachen und Staunen. Warum er ohne seine blonde Hälfte Monella Caspar auftritt.

"Schön aber giftig", so hätte der Titel des Abends mit dem Duo "Schwarzblond" aus Berlin gelautet. Stattdessen ist Benny Hiller alleine mit seinem Solo-Programm "Vier Oktaven zwischen Himmel und Hölle" aufgetreten. Doch was war der Grund dafür, das fragten sich die Gäste im Friedberger Schloss. Organisatorin Sonja Weinfurtner klärte auf. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, die sie treffen mussten.

Monella Caspar verletzte sich

Das Publikum hat ein Duo erwartet: bunt und schrill, mit vielen prachtvollen Kostümen. Doch dieses Erlebnis blieb aus. Der Grund: Künstlerin Monella Caspar hatte sich zwei Tage vor dem Auftritt drei Rippen gebrochen. Die Ex-Promi-Modedesignerin wäre die Lady Chamäleon gewesen. Wie aus einem Fellini-Film entsprungen, wäre sie in verschiedene Rollen geschlüpft.

Den Auftritt abzusagen, das wäre zu kurzfristig gewesen. Deshalb kam am Freitag ihre dunkle Hälfte Benny Hiller als der androgyne Latin Lover am Klavier. Mit weißem Hemd und schwarzem Anzug brach das Berliner Original mit seinem Charme und seinem vier Oktaven Gesang so manches Frauenherz und rührte mit seinen Liebesgedichten zu Tränen.

Gänsehaut-Feeling im Schlosssaal

Begonnen hat er mit dem Tattoo auf seinem Po. "Ich fand es immer wunderbar, als ich noch jung und knackig war. Doch mittlerweile geben sich Bauch und Kinn immer mehr der Schwerkraft hin." Und er empfahl, ein Tattoo doch mit Bedacht zu wählen. Aber auch die Politiker nahm er auf die Schippe und gestand seine Liebe zu Angie, die zu "Dynamit im Bundestag" führte.

Mit einigen seiner Kompositionen, die alle aus seiner Feder stammen, erzeugte er Gänsehaut-Feeling im Saal. Und er spielte nicht nur am Klavier, sondern beherrschte auch weniger bekannte Instrumente wie das Didgeridoo, die Darbuka oder Space-Gitarre. Und da stand nicht irgendwer auf der Bühne, sondern ein echter Profi, bei dem jeder Ton gepasst hat. Für seine melodischen, groovigen und hitverdächtigen Songs bekam er 2015 die silberne Weltmedaille bei den New York Filmfestivals.

Mit Schwarzblond auf dem Kreuzfahrtschiff

Die Ideen für seine Gedichte kommen ihm meistens beim Autofahren, verriet er in der Pause. Schon als kleines Kind interessierte er sich für die Musik, begann Geige und später Klavier zu spielen. Mit 16 Jahren wusste er, dass seine Leidenschaft der Musik gehört, und studierte klassische Komposition. Dann kam er ans Theater des Westens in Berlin und übernahm zahlreiche Rollen in Musicals, wie zum Beispiel in der Dreigroschenoper, bei Sweet Charity und Anything Goes. Als er Monella kennenlernte, komponierten sie voller Leidenschaft ihre eigene gemeinsame Show und nannten sich Schwarzblond. Damit traten sie auf vielen Varietés auf und waren drei Jahre lang auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Von einem Kontinent zum anderen.

Auch Solo konnte Benny Hiller im Friedberger Schloss sein Publikum überzeugen. Foto: Sabine Roth

Was ihn an seinem Job so reizt? "Ich tanze durch die Welt, wie sie mir gefällt", sagte er in Anlehnung an Pippi Langstrumpf. Das Duo singt eigene Songs und entwirft die Kostüme selbst. "Wir gehen zwar schon ein bisschen unter die Gürtellinie, aber das gefällt den Leuten." Für ihn sei wichtig: "Ich freue mich, wenn sie am Schluss Sterne in den Augen haben." Und das gelang ihm auch bei seiner Solo-Show am Freitagabend im Schloss. Der tosende Applaus zeigte ihm, dass die originelle Mischung aus Show, Comedy, Kabarett und sein Vier-Oktaven-Gesang gefallen hatte. Den meisten ging es so, darunter das Ehepaar Brigitte und Andreas Funk aus Friedberg: "Es war ein richtig schöner Abend. Wir haben es genossen." Sie lobten die gute Akustik im großen Saal des Friedberger Schlosses. "Das war grandios." Zudem fanden sie mutig, dass der Künstler alleine gekommen war.

Als Entschuldigung spendierte die Stadt Friedberg für jeden Gast ein Glas Prosecco oder Orangensaft. Und der Applaus gab den Veranstaltern recht, dass es die richtige Entscheidung war, das Solo-Programm zu spielen. Zwar nicht Schwarzblond und giftig, dafür aber einfühlsam und witzig, mit vielen Comedy-Geschichten.