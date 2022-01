Mit nur 27 Jahren: Vom Azubi zum Betriebsleiter in Friedberg

Plus Mit 27 Jahren Betriebsleiter: Maximilian Hermann hat im Handwerk Karriere gemacht. Warum der „Turbo-Max“ diese Entscheidung nie bereut hat.

Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch: Mit nur 27 Jahren ist Maximilian Hermann Betriebsleiter bei der Firma Klimashop im Friedberger Business-Park. Ein gutes Beispiel für einen praxisorientierten jungen Mann, der sich ganz bewusst für eine Ausbildung entschieden hat.