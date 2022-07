Der Rotary Club Friedberg hat einen neuen Präsidenten

Werner Sedlmeyr übernimmt das Präsidentenamt von Tilmann Oppel. Was der Club geleistet hat und für die Zukunft plant.

Beim Landhausbräu Koller in Hergertswiesen feierte der Rotary Club Friedberg seinen Präsidentenwechsel. Turnusgemäß gab Tilmann Oppel das Amt an Werner Sedlmeyr ab, der für die nächsten zwölf Monate an der Spitze des Clubs steht. Eine Veränderung gab es auch bei der Aufgabe des Sekretärs: Hier folgt Ute Multrus auf Bernd Thurner.

Tilmann Oppel blickt auf ein Jahr zurück, in dem sein Motto "Helfen macht glücklich" in zahlreichen Projekten umgesetzt wurde. In der Region unterstützt der Rotary Club den Fahrdienst des Bürgernetzes . Auch die Zusammenarbeit mit dem CAB-OBA Behinderten-Stammtisch wurde durch "Pizza-, Weihnachts-, Oster-Aktionen“ fortgesetzt. Der Rotary Club hat an die Friedberger Tafel gespendet, das THW unterstützt und zur Finanzierung der Statue der heiligen Corona beigetragen.

Rotarier helfen in Friedberg und der Welt

Darüber hinaus wurde für die Fluthilfe im Ahrtal gespendet. Der Rotary Club fördert bereits seit einigen Jahren das von dem Friedberger Arzt Tobias Lutz gegründete Hilfsprojekt für Kasuna. In diesem Jahr wurde ein in einem Unwetter zerstörtes Sanitärhäuschen wiederaufgebaut. Auch die Unterstützung des Pallottinerprojekts zur Rettung von Straßenkindern in Indien wurde fortgeführt.

In das Ukraine-Hilfsprogramm sind 20.000 Euro an Sach- und Geldspenden geflossen. Der Club holte in einem Bus Geflüchtete nach Friedberg, die von Rotariern und Rotarierinnen aufgenommen oder an Bekannte vermittelt wurden. An den Integrationskursen nehmen ukrainische sowie deutsche Kinder und Jugendliche gemeinsam teil. Nach einer coronabedingten Pause wurde auch der Jugendförderpreis "Junge Kunst" wieder vergeben.

Rotary Club Friedberg hat 60 Mitglieder

Der neue Präsident Werner Sedlmeyr will alle laufenden Projekte sowohl regional als auch in Indien und Afrika weiter unterstützen. Der Rotary Club besteht mittlerweile aus 60 Mitgliedern. Dem Präsidenten ist es sehr wichtig, sein Jahr zur Vertiefung der Freundschaft im Club zu nutzen.