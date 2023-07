Wechsel beim Rotary Club Friedberg

Peter Bergmair folgt auf Werner Sedlmeyr, der für ein vielfältiges Engagement der 60 Mitglieder dankt.

Im Landhausbräu Koller in Hergertswiesen feierte der Rotary Club Friedberg seinen Präsidentenwechsel. Turnusgemäß gab Werner Sedlmeyr das Amt an Peter Bergmair ab, der für die nächsten zwölf Monate an der Spitze des 60 Mitglieder zählenden Clubs steht. Eine Veränderung gab es auch bei der Aufgabe des Sekretärs: Hier folgt Rainer Scharold auf Ute Multrus.

Sedlmeyr war es ein Anliegen, dass alle laufenden Projekte sowohl regional als auch in Indien und Afrika weiter unterstützt wurden und es außerdem ausreichend Anlässe gab, die Freundschaft zwischen den rotarischen Mitgliedern zu vertiefen. Er dankt den Rotariern für ihr Engagement, so dass alle wichtigen Vorhaben wie z. B. der Kulturförderpreis "Junge Kunst", der Lesewettbewerb, die Unterstützung des Behinderten-Stammtischs und das Weihnachtskonzert mit "Greg is back" erfolgreich durchgeführt werden konnten. Fortgesetzt wurde auch die Unterstützung des Pallottiner-Projekts zur Rettung von Straßenkindern in Indien und das vom dem Friedberger Arzt Tobias Lutz gegründete Hilfsprojekt Ubuntu in Kasuna Afrika. "Es war ein buntes Jahr und hat mir viel Kraft gegeben", sagte Sedlmeyr.

Rotary Club Friedberg zeichnet Mitglieder aus

Für besonderes Engagement hat ein Rotary Club die Möglichkeit, Personen mit einem "Paul-Harris-Fellow" zu ehren, benannt nach einem der Gründer des international tätigen Serviceclubs. Sedlmeyr zeichnete damit Philipp Hörmann aus, der zwei Busse zur Verfügung gestellt hatte, um ukrainische Familien nach Friedberg zu bringen. Geehrt wurde außerdem Christoph Hölzl, der sich unter anderem seit Jahren um die Club-Webseite und IT kümmert.

Der neue Präsident Peter Bergmair ging in seiner Ansprache auf den bewährten rotarischen Jahreskreislauf ein, der sich bestens etabliert hat, sowie die Bedeutung der Fortführung der wichtigen regionalen Projekte und des Engagements in Indien und Afrika. Die ersten Vorhaben, das jährlich stattfindende Bewerbertraining und das gemeinsame Grillfest mit dem Behindertenstammtisch sind bereits organisiert. Als neuer Akzent soll das Thema Klima durch das Amtsjahr immer wieder beleuchtet werden. (AZ)