Friedberg-Wulfertshausen

06:00 Uhr

Familie Zang baut ihr Reihenhäuschen in ein Passivhaus um

Plus Sechs Monate Baustelle, mehr Wohnfläche, ein hochmodernes Passivhaus: Eine Familie aus Friedberg-Wulfertshausen modernisiert ihr 70er-Jahre-Haus komplett.

Von Ute Krogull

Viele Leute zeigen einem auf dem Handy stolz Urlaubsfotos oder Videos ihrer Katzen. Magnus Zang zeigt einem stolz auf einer App, wie viel Strom das Haus der vierköpfigen Familie gerade produziert und verbraucht. Das Eigenheim im Friedberger Ortsteil Wulfertshausen wartet mit allem auf, was energetisch state of the art ist, von der PV-Anlage auf dem Dach über Dämmung vom Ober- bis ins Untergeschoss, Lüftungsanlage bis zu Luft-Wärmepumpe und Stromspeicher im Keller. Es ist aber kein 2020 geplanter Architektentraum. Miriam und Magnus Zang haben den Kraftakt gewagt und ihr Reihenhäuschen aus den 1970er Jahren in ein Passivhaus verwandelt. Parallel vergrößerte sich die Wohnfläche von 100 auf fast 130 Quadratmeter. Dahinter stecken viele Überlegungen, Berechnungen, Anträge – und ein Sommer, in dem sie mehr oder weniger im eigenen Haus campten. Doch sie finden, es hat sich gelohnt. "Wir haben das Haus ins 21. Jahrhundert geholt."

Gekauft haben Zangs das Häuschen mit Flachdach und kleinem Garten 2007. Da waren sie Mitte/Ende 30, ihre Kinder klein – und Kredite abzuzahlen. Doch von Anfang an war klar, dass es weitergehen würde, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht. Vieles lag im Argen: Das Beton-Flachdach war ungedämmt, im ersten Stock war es im Sommer viel zu heiß, die Heizung machte Probleme, die Fenster waren alt, im Keller bildete sich Schimmel, die Balkone an Vorder- und Gartenfront raubten dem Erdgeschoss Licht.

