Schweres Schicksal: Neue Heimat für Problemhunde im Tierheim Lech-Arche

Plus Aggressive Hunde sind eine Gefahr für die Friedberger Tierheim-Mitarbeiter. Neue Hunde-Chalets bieten ihnen ein artgerechtes Leben – und dem Team Sicherheit.

Falsche Erziehung und aggressives Verhalten: Viele Hunde im Tierheim Lech-Arche sind nicht nur für ehemalige Besitzerinnen und Besitzer eine Herausforderung. Als Anlaufstelle für schlimme Schicksale müssen sich hier auch Pflegerinnen und Pfleger vor besonders schwierigen Fällen in Acht nehmen. Um allen Vierbeinern ein schönes Leben zu garantieren, hat das Tierheim einige Neuerungen vorgenommen.

"Wir haben über 160 Plätze für Katzen. Große Probleme gibt es jedoch im Hundebereich", erzählt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung. Wie können Problemhunde untergebracht werden, um trainiert und am Ende vielleicht sogar vermittelt zu werden? Dafür hat sich das Tierheim eine Lösung überlegt: "Wir sind sehr froh über unser neues Konzept der Hunde-Chalets", sagt Paula. Die weitläufigen Boxen ermöglichen den Hunden ein tiergerechtes Leben mit Innen- und Außenbereich, der genug Platz zum Toben und Spielen bietet. Andererseits schützt die Unterbringung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sie den nötigen Sicherheitsabstand zu den Tieren einhalten können.