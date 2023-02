Als Polizistin verkleidete Frau mit Pistole unterwegs

Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau ist mit Polizeikostüm und Pistole in Fürstenfeldbruck unterwegs. Der Betrug fällt schnell auf. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Das Kostüm half ihr nicht weiter: Am Montag ging der Polizei in Fürstenfeldbruck eine vermeintliche "Kollegin" ins Netz. Die 31-Jährige besuchte in Polizeiuniform und mit Schreckschusspistole eine soziale Einrichtung im Rudolf-Diesel-Ring. Angestellte der Einrichtung wurden misstrauisch und verständigten kurzerhand die "echte" Polizei.

Diese stellte bei Überprüfung der Personalien schnell fest, dass die 31-jährige Frau keine Polizistin ist. Und nicht nur das: Sie wurde laut Polizei sogar mit Haftbefehl gesucht. Außerdem hatte sie für die Pistole keine Erlaubnis. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)