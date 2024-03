Keine Niederlagen für die Landkreisteams in der Kreisklasse

Zwei Unentschieden, zwei Siege: In der Kreisklasse Augsburg-Mitte gibt sich keines der Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg geschlagen.

Während die zweite Mannschaft des TSV Kissing zwei Negativserien brechen kann, konkurrieren die Sportfreunde Friedberg und die Zweitvertretung des SV Mering II weiterhin um die Tabellenspitze in der Kreisklasse Augsburg-Mitte – mit einem vorläufigen Gewinner des Duells. Auch Wulfertshausen verliert nicht.

SV Gold-Blau Augsburg – SV Wulfertshausen 2:2

Im Kellerderby konnte der SV Wulfertshausen erneut keinen Sieg davon tragen. Zumindest konnte die Elf um Spielertrainer Christoph Schulz einen 0:2 Rückstand noch in eine Punkteteilung drehen. Die Platzherren gingen unter der Leistung von Schiedsrichter Christian Stober auf der Bezirkssportanlage in Haunstetten in Führung (32.), in der 64. Minute folgte der zweite Gegentreffer. Alexei Frunza erhöhte auf 2:0. Danach wachte der SVW auf. David Schmitt verkürzte nur sechs Minuten später auf 1:2 und dann war es Spielertrainer Christoph Schulz vorbehalten, zumindest noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand auszugleichen. (r.r.)

Kissinger SC II – SV Ottmaring 3:1

Die lange Durststrecke für die Kissinger Zweitvertretung hat ein Ende: Nach sechs sieglosen Spielen in Serie konnten sich die Kissinger mit 3:1 gegen die viermal in Folge ungeschlagenen Ottmaringer durchsetzen. Lukas Schulz brachte die Kissinger mit einem Doppelpack in der 15. und 43. Minute zunächst mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit. Nach einem Anschlusstreffer in der 60. Minute besiegelte Fabian Anlauf in der 85. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 den ersten Kissinger Sieg seit Mitte Oktober. Dadurch brach auch eine weitere Serie: Zum ersten Mal seit acht Begegnungen kassierten die Kissinger weniger als zwei Gegentore. (ddur)

Kreisklasse Augsburg-Mitte: Siege für Sportfreunde Friedberg und Kissinger SC II

Suryoye Assyrer Augsburg – SF Friedberg 0:2

Unter die Rubrik "Arbeitssieg" können die drei Punkte der Sportfreunde bei Suryoye Assyrer Augsburg eingeordnet werden. Erst in der 73. Minute führte ein Foulelfmeter, verübt an Florian Haug, zur Führung der Sportfreunde durch Harun Nurten. Fünf Minuten später stand derselbe Spieler goldrichtig und veredelte eine Enderle-Ecke zum 2:0 für die Friedberger. Die Sportfreunde Friedberg stehen mit 37 Punkten und der ligaweiten Bestmarke von zwölf Siegen wieder an der Tabellenspitze. Damit konnten die Friedberger auch von den ärgsten Verfolgern, die Zweitvertretungen des SV Mering und von Türkspor Augsburg, absetzen, die im direkten Duell nur Unentschieden spielten. (AZ/ddur)

SV Mering II – Türkspor Augsburg II 3:3

Beim Gipfeltreffen des Tabellenzweiten SV Mering II und des Dritten Türkspor Augsburg II verhinderte ein später Doppelpack einen Gewinner: Nachdem Türkspor in der 25. Minute der Führungstreffer gelang, konnte Maximilian Kless kurze Zeit später wieder ausgleichen (31.). Dann folgte kurz vor Schluss der Meringer Doppelschlag durch Mortiz Neumann (82.) und Simon Stiegelmair (87.), ehe Dogukan Tepe mit zwei Toren in der Nachspielzeit das Spiel wieder ausglich. Die zweite Mannschaft der Meringer musste durch das Unentschieden die Tabellenführung wieder an die Sportfreunde Friedberg abtreten. (ddur)