Wirtin der Linde hört auf: Wie geht es mit dem beliebten Gasthof weiter?

Plus An den Gerüchten ist etwas dran: Wirtin Carmen Tomasini wird den Gasthof "Zur Linde" in Friedberg nicht weiterbetreiben. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Von Eva Weizenegger

Carmen Tomasini gibt zum Jahresende den Gasthof "Zur Linde" in Friedberg auf. Entgegen allen Gerüchten wird die Immobilie aber nicht abgerissen, sondern soll mit einem neuen Wirt fortgesetzt werden. In der Online-Pachtbörse der Paulaner Brauereigruppe, zu der auch Hacker-Pschorr gehört, wird zum 1. Januar 2025 ein neuer Betreiber gesucht. Carmen Tomasini begründet ihre Entscheidung.

In den sozialen Medien hält sich schon seit Längerem das Gerücht, dass die Linde schließt. Bislang hatte Carmen Tomasini diesem auf Nachfrage unserer Redaktion immer entgegnet: "Wir machen weiter." Doch Ende des Jahres ist für die bekannte Friedberger Gastronomin Schluss in der Linde. Sie sagt: "Ich bin jetzt in einem Alter, da will ich nicht mehr länger eine Sechs-Tage-Woche haben." Deshalb sei sie zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag mit Hacker-Pschorr nicht mehr zu verlängern. Die Brauerei hat die Gaststätte von einer Friedberger Immobilienbesitzerin gepachtet und an Carmen Tomasini bis Dezember 2024 unterverpachtet. Die Schank- und Speisegaststätte verfügt über 130 Plätze im Innenbereich und 200 im Biergarten. Zudem gibt es 13 Gästezimmer, wie in der Pachtbörse zu lesen ist.

