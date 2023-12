Am Wochenende ist wieder Kipferlmarkt im Schloss von Hofhegnenberg

Clara und Peter Löw öffnen wieder den Innenhof auf Schloss von Hofhegnenberg. 100 Kilogramm Gebäck wurden in der Schlossküche hergestellt.

Nicht mehr wegzu­denken in der Adventszeit ist der Ho­fer Kipferlmarktes im Schloss von Hofhegnenberg. Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonn­tag, 9. und 10. Dezember, ist es wieder so weit. Die Schlossherren Clara und Peter Löw öffnen er­neut den Innenhof ihres Anwesens. Eben dieser stimmungsvolle Innen­hof macht den Kipferlmarkt zu etwas Besonderem. Ebenso außerge­wöhn­lich ist, dass der gesamte Erlös des Marktes wohltätigen Zwecken gespendet wird. Schlossherr Peter Löw tritt zusammen mit der Gemeinde Stein­dorf gerne als Veranstalter auf: „Was wir hier tun, ist gelebte Nach­barschaftshilfe.“

Apfelpunsch und Glühwein für die Besucher auf Schloss von Hofhegnenberg

Verschiedene Vereine und Gruppie­rungen bieten Leckereien und weih­nachtliche Bastelarbeiten an und spenden. An den Ständen der Schlossbesitzer wird es unter ande­rem wieder roten und weißen Glüh­wein, sowie Apfelpunsch geben, der stets frisch in der Küche zubereitet wird. „Der schmeckt einfach besser als ein Fertigprodukt“, meint Löw. Er hofft auf großen Umsatz, zumal er die Preise moderat gehalten hat. Wie immer verkaufen die Löws au­ßerdem Eierlikör, Kompott sowie Oli­venöl vom eigenen Landgut in der Toskana.

Das Herzstück des Mark­tes sind nach wie vor die Plätzchen oder „Kipferl“, die der Veranstaltung vor über 20 Jahren den Namen ga­ben. „Wir haben im Schloss 100 Ki­lo­gramm Weihnachtsgebäck herge­stellt“, sagt Clara Löw. Dazu soll die „Ambulante“ aus Mering weitere selbst hergestellte Plätzchen mit­brin­gen. Clara Löw rechnet mit wei­teren 50 Kilo. Dass diese Riesen­menge nicht verkauft werden könn­te, glaubt keiner. Die Erfahrung lehrt anderes.

Aktive für den Hofer Kipferlmarkt gesucht

Initiatorinnen des Kipferl­marktes waren einst Gabi Mayr und eine engagierte Gruppe von Frauen aus allen Steindorfer Ortsteilen, die mit dem Verkauf von selbst geba­cke­nen Plätzchen den Bau eines Kin­dergartens unterstützen. Mit Er­folg, wie sich herausstellen sollte. Die Damen haben sich als Bäcke­rinnen vor einigen Jahren verab­schiedet. Uns so werden die hand­gemachten Leckereien in der Küche im Schloss gebacken. Die Schloss­herren machen das zwar gerne, aber Clara Löw hätte doch gerne wieder jemand von außerhalb, der oder die sich da wieder engagieren würde. Was am Ende an den Gast­geberständen an Geld eingenom­men wurde, geht sofort an bedürf­ti­ge Familien aus der Region.

Während die Erwachsenen es sich mit den verschiedenen süßen und deftigen Köstlichkeiten gut gehen lassen, dürfen die Kinder kostenlos auf einem historischen Kinderka­rus­sell fahren. „Das war letztes Jahr der Renner“, erinnert sich Clara Löw.

Wie jedes Jahr wird Pfarrer Xavier Vettikuzhichali an beiden Marktta­gen eine Heilige Messe feiern. „Im Anschluss daran bietet Dr. Hubert Raab jeweils eine Kirchenführung durch die barocke Schlosskapelle an“, kündigt Peter Löw an. Der jet­zige Besitzer hat das Schloss Hof­hegnenberg samt der Barockkapelle 2008 gekauft und seitdem schrittwei­se renoviert und instand gesetzt. Doch fertig ist die Gesamtanlage im­mer noch nicht. Demnächst soll auf dem Wirtschaftshof das vierte Ge­bäu­de wieder entstehen, wo im Erd­geschoss das schon länger geplante Restaurant Arbeit seinen Betrieb aufnehmen soll. Ergänzt werden soll das Ganze durch einen Biergarten und einem kleinen Hotel. Arbeit gibt es für Familie Löw nicht nur auf dem Bau. Vor einem halben Jahr hat sie noch mal Nachwuchs bekommen. Die kleine Ottilie, genannt „Tilly“, ist die dritte Tochter von Peter und Cla­ra Löw.

Das Programm beim Kipferlmarkt im Überblick