Schlossherr von Hofhegnenberg schreibt über seine wilden Jugendjahre

Unternehmer Peter Löw widmet sich im zweiten Teil seiner Autobiografie seiner Schul- und Studentenzeit. Darin verrät er unter anderem, wie er einmal hinter Gittern landete.

Vor über zehn Jahren hat Unternehmer Peter Löw das Schloss in Hofhegnenberg gekauft und aufwendig für viel Geld saniert. Wie der 61-Jährige, der unter den 500 reichsten Deutschen gelistet wird, sein Vermögen machte - das ist im ersten Teil seiner Autobiografie "Funkenflug" zu lesen. Nun hat er mit "Jungenhaft" den zweiten Teil veröffentlicht, der sich der Zeit vor seiner unternehmerischen Karriere widmet. Entstanden ist ein 234 Seiten starkes Werk, das sich im Stile bekannter Lausbubengeschichten kurzweilig und amüsant liest. Denn der junge Peter Löw war mitnichten ein Musterschüler.

Geboren 1960 in Ludwigshafen wuchs er in Baden-Baden auf. Der Vater war unter anderem als Bezirksdirektor einer Rechtsschutzversicherung beruflich erfolgreich. Zunächst als Schüler eher mittelmäßig, entdeckte Löw in der Mittelstufe seine Erfolgsstrategie: nämlich hartnäckiges hinterfragen. Peter Löw begann mit den Lehrern - die einem beim Lesen noch nachträglich leid tun können - über alles und jedes zu diskutieren.

Löw wird vom Unterricht suspendiert und handelt einen Deal aus

Und der Erfolg gab ihm recht. Sein rhetorisches Rüstzeug, noch geschärft im Debattierclub, brachte er spektakulär beim Abitur zum Einsatz. Kurz vor den Prüfungen wurde er nämlich wegen Schwänzens für eine Woche vom Unterricht suspendiert. Löw diskutierte sich daraufhin durch sämtliche schulische Instanzen, bis das Geschehen in den lokalen Medien für so viel Aufmerksamkeit sorgte, dass der Schulleiter dem aufmüpfigen Abiturienten für die Lateinprüfung - eines der letzten Problemfächer Löws - einen Deal anbot.

Mit Jungenhaft hat Hofhegnenbergs Schlossherr Peter Löw den zweiten Teil seiner Autobiographie vorgelegt. Foto: Gönül Frey

Dieses Erlebnis trug dazu bei, dass sich Löw zum Jurastudium entschied, das er in Freiburg unter dem Dach einer schlagenden Verbindung absolvierte. Zuvor jedoch leistete er seinen Wehrdienst bei den Fallschirmjägern ab, wurde noch während seiner Wehrpflicht in die Offizierslaufbahn aufgenommen und ist heute Oberstleutnant der Reserve.

In Freiburg widmete sich Löw dann mit Elan den Vorlesungen, der Damenwelt und den Geselligkeiten - offen für alle Abenteuer. Der junge Löw war offensichtlich risikofreudig und unbedarft - was ihm in den Beurteilungen der Bundeswehr immer wieder die Charakteristik "jungenhaft" eintrug, die dem Buch als Titel dient.

So schrieb er nach seinem erfolgreichen Staatsexamen auf Bitte seines Freundes auch noch dessen Prüfungen und legt dabei das zweitbeste Staatsexamen von ganz Heidelberg ab. Allerdings hatte er sich wohl den Groll seiner Exfreundin zugezogen, die den Schwindel auffliegen ließ. Und so durfte Löw als Gefängnisinsasse in Stadelheim ganz neue Erfahrungen machen, bis er nach einigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Mit einer dreimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung kam er am Ende glimpflich davon.

Als Rechtsreferendar langweilte sich Löw prompt, sodass er nebenbei sein Geschichtsstudium, das er in Freiburg bereits begonnen aber zunächst auf Eis gelegt hatte, abschloss und darin auch noch promovierte. Später erwarb er außerdem den Doktor in Rechtswissenschaften.

Löw sucht auch im Ausland den Nervenkitzel

Seine Neugier auf alles Neue führte ihn neben vieler Reisen auf einige Auslandsaufenthalte unter anderem in Amerika und Frankreich. Er machte seinen Flugschein und suchte auch sonst den Nervenkitzel: Er startete zum Paragliding direkt neben dem Starkstrommast, machte das Fallschirmjägerabzeichen in Thailand und in Myanmar und wurde auf Kuba vom Militär verhört und wieder frei gelassen.

Mit dem MBA Studium an der Business School in Fontainebleau legte er schließlich den Grundstein für seine künftige Karriere: Noch vor Abschluss wurde er dort von der prestigeträchtigen Unternehmensberatung McKinsey angeworben. Wie er mithilfe seines ansehnlichen Gehalts seine erste von insgesamt rund 300 Firmen kaufte und sanierte - das ist im bereits erschienenen Band "Funkenflug" nachzulesen.

"Jungenhaft. Von einem der auszog das Fürchten zu lernen" umfasst 234 Seiten und ist beim Osburg Verlag erschienen.