Für Petra Hamberger ist Integration eine Herzensangelegenheit

Plus Die Kissinger Asyl- und Integrationsbeauftragte hat sich ihr Berufsbild selbst erarbeitet. Wie sie jetzt davon profitiert.

„Die Arbeit mit Menschen ist für mich immer wieder eine Bereicherung“, sagt die Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger. Sie hat in Kissing ihr Büro im Kleiderladen direkt bei den Asylunterkünften im großen Holzhaus. Mit viel Herzlichkeit, Respekt und positiver Energie setzt sie sich jeden Tag aufs Neue dafür ein, dass die Kissinger Asylbewerber und Flüchtlinge in die Gesellschaft integriert werden.

Hamberger betritt ihr Büro früh am Morgen, bereit für einen weiteren Tag voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Als Leiterin eines Ehrenamtlichen-Teams, das sich um die Belange von Asylsuchenden und deren Integration kümmert, weiß sie, dass jeder Tag eine neue Geschichte und eine neue Chance mit sich bringt. „Ohne die tolle Unterstützung der Ehrenamtlichen würde ich die Arbeit nicht schaffen“, sagt sie und blickt in ihren Terminkalender.