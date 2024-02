3000 Euro Schaden: Unbekannter fährt einen Mitsubishi an

Die Polizei ermittelt in Kissing wegen einer Unfallflucht. Am Samstag wurde dort ein roter Mitsubishi beschädigt.

Am vergangenen Samstag wurde in Kissing ein roter Mitsubishi angefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. Das Auto war in der Frühlingsstraße vor einer Garage geparkt und wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt, die Polizei vermutet jedoch, dass es sich aufgrund des Schadensbildes bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Anhänger oder Klein-LKW handelt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)