Kissing

06:00 Uhr

Ameisen als Bodyguards: So überleben Schmetterlinge in der Kissinger Heide

Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling, Phengaris alcon, nutzt Ameisen als Bodyguards. Er ist im Bestand stark gefährdet, kommt aber in der Kissinger Heide noch vor.

Plus Im Lechtal bei Kissing leben die seltensten Schmetterlingsarten Deutschlands. Sie nutzen Ameisen als Bodyguards oder produzieren ihr eigenes Frostschutzmittel.

Von Edigna Menhard

Rund 30.000 Insektenarten gibt es allein in Bayern, weltweit sind es über eine Million. Doch wie schaffen es die zum Teil winzigen Tiere in den nächsten Monaten, die hohen Minus-Grade des Winters zu überstehen? Auf diese und weitere Fragen ging der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg zusammen mit dem Schmetterlingsexperten Dr. Hubert Raab bei einer Exkursion in der Kissinger Heide ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

