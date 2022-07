Biertreber bringt Fahrzeuge ins Schleudern

Eine verunreinigte Straße in Kissing ist so spiegelglatt, dass sich zwei Unfälle ereignen. Die Polizei sucht den Verursacher.

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in der Bachernstraße in Kissing. Auslöser für die beiden Verkehrsunfälle mit Sachschaden war eine Straßenverunreinigung. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte Biertreber (Futtermittelzusatz) verloren und damit die Fahrbahn verunreinigt. Auf der spiegelglatten Straße kamen die Unfallbeteiligten von der eigenen Fahrbahn ab und stießen zusammen.

Die Feuerwehr Kissing und der Bauhof Kissing übernahmen die Reinigung. Die Aufnahme der Verkehrsunfälle ist noch nicht abgeschlossen. Eine abschließende Schadenssumme kann noch nicht berichtet werden. Hinweise zum unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt die Polizei Friedberg, Telefonnummer 0821/323-1710, entgegen. (AZ)