Kissing

18:00 Uhr

Bomben und Ausharren in Tunneln: Das erlebte Kissing im Zweiten Weltkrieg

Plus Der Heimatforscher Hanns Merkl hat ein berührendes Werk über die Zeit des Nationalsozialismus geschaffen. Zentral sind darin Erinnerungen der Zeitzeugen aus Kissing.

Von Aneta Rathgeber

Am Anfang verriet Hanns Merkl, dass er die Lesung aus seinem Buch vor drei Jahren wahrscheinlich abgelehnt hätte. Doch in diesen drei Jahren hat sich bis heute viel verändert: Der Rechtsextremismus nimmt immer weiter zu und mit ihm die Gefahr für Demokratie und Freiheit. "Rechtsextreme wissen oft nicht, wohin dieses Denken führt", sagte Merkl und zählte die Folgen dieses Gedankenguts auf: 60 Millionen Tote, unzählige Traumatisierte und Invaliden sowie unermessliche Sachschäden. Die Lesung aus seinem neuen Buch über Kissing zur Zeit des Nationalsozialismus sei ihm daher wichtig gegen das Vergessen. Die eindrücklichen Berichte der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zogen das Publikum in ihren Bann.

Heimatforscher veröffentlicht Buch über Kissing im Zweiten Weltkrieg

Freudig überrascht zeigte sich Petra Scola, Leiterin der Bücherei Kissing, über die 60 Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für das Buch "Der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg und seine Folgen (erlebt in Kissing)" interessierten. Das Werk, das Hanns Merkl im Frühjahr 2023 geschrieben hat, ist 200 Seiten lang und stellt ein wertvolles Stück Zeitgeschichte dar. Es beinhaltet neben interessanten Erlebnisberichten viele Fotos von Kissinger Zeitzeugen aus der Zeit vor und bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sogar ein Rezept für Rührkuchen von 1944 ist mit abgedruckt. Das Buch befindet sich derzeit im Archiv der Gemeinde Kissing wegen des Persönlichkeitsschutzes der dort genannten Personen.

