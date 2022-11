Kissing

18:30 Uhr

Braucht Kissing ein neues Feuerwehrhaus?

Im Feuerwehrbedarfsplan, der jetzt im Kissinger Gemeinderat vorgestellt wurde, werden Daten analysiert und ausgewertet. Dadurch werden die Mängel am Feuerwehrhaus sichtbar.

Plus Der Feuerwehrbedarfsplan macht Mängel am Feuerwehrhaus in Kissing sichtbar. Im Feuerwehrhaus gibt es keine Brandmeldeanlage.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Knackpunkt im kürzlich beim Kissinger Gemeinderat vorgestellten Feuerwehrbedarfsplan (FWBP) war definitiv das Feuerwehrhaus am Krautgartenweg 1. Brandschutzsachverständiger und -techniker Thomas Wienecke machte deutlich, dass die auftretenden Mängel zwar kurzfristig beseitigt werden könnten, langfristig aber nur ein Neubau infrage käme. Viele der Punkte ließen sich nämlich erst lösen, wenn das Hauptproblem der Feuerwehr Kissing gemeistert werde: der fehlende Platz am Standort und die Lage im Hochwassergebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen