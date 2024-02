Kissing

12:22 Uhr

Das neue Restaurant im Reitpark Mergenthau feiert seine Eröffnung

Plus Größer, aber mit der gleichen klassischen Küche: Das Parkstüberl im Reitpark Mergenthau hat sich zu einem Restaurant mit Eventlocation und Biergarten weiterentwickelt.

Von Edigna Menhard

„Es gibt wohl kaum ein Reitstübchen in Deutschland, das so luxuriös ist“, traf es ein Besucher auf den Punkt. Rund 150 bis 200 Gäste kamen zur Wiedereröffnung des Parkstüberl im Reitpark Mergenthau. Das Licht von Fackeln und pinkfarbenen Scheinwerfern erhellte die ehemaligen Pferdeställe, die mittlerweile zu einem modernen Gebäude in Schwarzweiß-Ästhetik umgebaut wurden. Gastronom Florian Wolferseder nahm sich die Zeit, jeden per Handschlag willkommen zu heißen. Dann hielt er - mit seiner Frau Lisa und seinen sieben- und neunjährigen Söhnen an der Seite - eine kleine Ansprache. „Seit drei Jahren sind wir mit der Planung beschäftigt. Und aus einem Reitstall haben wir in dem vergangenen Jahr eine Eventlocation, ein Restaurant und eine Terrasse gemacht“, sagte er, sichtbar erleichtert, dass diese schwierige Bauphase hinter der Familie liegt. Anschließend schnitten seine Kinder ein rotes Band vor dem Eingang der Gaststätte durch.

Klassische Küche im neuen Restaurant in Kissing

Dann strömten die Gäste neugierig in die neue Location. Gemeinderätin Silvia Rinderhagen war eine von ihnen: „Ich bin in dieses Gebäude reingekommen und habe nur noch Wow gesagt. Ich bin begeistert, was man aus so einem Reitstall machen kann. Die Atmosphäre, das Licht hier - das ist wirklich eine gelungene Architektur und eine riesige Bereicherung für Kissing“, schwärmte sie. Später verriet Florian Wolferseder, dass sich vor allem seine Frau um die Inneneinrichtung gekümmert habe.

