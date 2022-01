Kissing

vor 48 Min.

Ein Leben voll Kunst: So wird ein Kissinger jeden Tag kreativ

Plus Gerhard Springer aus Kissing gab lang am Gymnasium Friedberg Kunstunterricht und auch im Ruhestand bleibt er kreativ. Warum Kunst für ihn auch Freiheit bedeutet.

Von Heike John

Am liebsten beginnt Gerhard Springer den Tag an seinem großen Skizzenbuch. Dieses liegt immer aufgeklappt auf dem Zeichentisch in seinem Atelier im Dachgeschoss und ist voller Ideen, Bilder, Fotos und Aufzeichnungen. "Hier sitze ich täglich, dies ist mein Denkfeld", sagt der in Kissing wohnende Künstler. Mit Kreide oder Stiften in der Hand gibt er sich seinen kreativen Gedanken hin. "Schmieren ist gut für die Seele", findet Gerhard Springer und lacht. Dass meistens mehr als "Geschmier" herauskommt, davon zeugt jeder Winkel im Haus der Springers.

