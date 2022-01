Kissing

Ein Zuhause für Gianna: 22.000-Euro-Spende für leukämiekrankes Mädchen

Plus Gianna Pfeifer aus Kissing hat Leukämie. Seit vier Wochen gibt es eine Spendenaktion für die Achtjährige. Die Anteilnahme ist groß und die Hoffnung wächst.

Von Sebastian Richly

"Ein Zuhause für Gianna", so heißt die Spendenaktion für eine Achtjährige aus Kissing. Die Schülerin ist an Leukämie erkrankt. Neben dieser Hiobsbotschaft hat die Familie noch ein weiteres Problem. Ihr Haus in Kissing ist von Schimmel befallen. Um die Renovierungskosten decken zu können, wurde die Online-Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Unterstützer sind zahlreich, auch aus der Gemeinde gibt es Hilfe.

