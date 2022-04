Wie das erste Begegnungscafé für Menschen aus der Ukraine und aus Kissing ablief

Geflüchtete und ihre Gastgeber tauschen sich gemeinsam mit Verantwortlichen für die Flüchtlingshilfe in der Kissinger Emmausgemeinde aus.

Deutschkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer, Angebote für Kinder und eine Zusammenschau an Anlaufstellen und Beratungsangeboten zu allen relevanten Themen für Neuankömmlinge stehen ganz oben auf der Wunschliste der Geflüchteten und ihrer Unterstützer. Diese Anliegen wurden beim regen Austausch rund um die Belange der Geflüchteten aus der Ukraine im großen Saal der Emmausgemeinde zusammengetragen.

"Rund 80 Gäste folgten unserer Einladung zum ersten Kissinger Begegnungscafé", freut sich die Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger über die große Resonanz der gemeinsam mit der evangelischen Pfarrgemeinde gestarteten Initiative. Ukrainerinnen und ihre Gastgeber sowie Unterstützer aus den verschiedenen Gremien trafen sich beim ersten Kissinger Begegnungscafé. Für eine entspannte Runde sorgten die vielen freiwilligen Helferinnen der Emmausgemeinde mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Für die zahlreichen Kinder war im Saal eine Spielecke eingerichtet, die immer gut besucht war.

Pfarrsekretärin Sabine Theymann-Hauck hatte zusammen mit Ehrenamtlichen kleine "Friedenstüten" für die Familien und Kinder aus der Ukraine vorbereitet, um sie willkommen zu heißen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. "Ein großes Dankeschön richte ich auch an unseren Kirchenvorstand, der keinen Augenblick gezögert hat, uns die Räumlichkeiten für das Treffen zur Verfügung zu stellen", betonte Sabine Theymann-Hauck.

Kissinger arbeiten an einer gemeinsamen Lösung

Mit Unterstützung des ehrenamtlichen Dolmetschers Valentin begrüßte Petra Hamberger alle Anwesenden und stellte die Ansprechpartnerinnen der unterschiedlichen Institutionen vor. Anwesend waren Brigitte Dunkenberger als Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH), Jutta Aichmüller und Elisabeth Arnold vom Familienstützpunkt Süd sowie Marliese Mische von der Flüchtlings- und Migrationsberatung. Für sie alle bedeutet die Ankunft der Kriegsflüchtlinge und ihre Integration eine große Herausforderung. Im Moment leben laut Auskunft des Landratsamts 53 Ukrainerinnen mit ihren Kindern in Kissing. Auch einige Gemeinderäte informierten sich im Begegnungscafé und Pfarrerin Nina Meyer zum Felde richtete ein Grußwort an die anwesenden Gastgeberinnen und Gastgeber mit den ukrainischen Familien. "Die Gastfamilien und die Geflüchteten nahmen unser Angebot sehr gut an", zeigte sich Petra Hamberger zufrieden. "Wir haben alle Wüsche und Anregungen gesammelt und werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen, um gemeinsam Lösungen und Angebote zu erarbeiten."

Petra Hamberger, Asyl- und Integrationsbeauftragte des MGH, im Gespräch mit Oksana Subkowski, die in Kissing Gastgeberin für eine ukrainische Familie ist Foto: Sabine Theymann-hauck

Die große Herausforderung sei es, dass die Menschen schnell und zeitnah an Informationen über die nun entwickelten Angebote kommen. Dazu wurden die Kontaktdaten aufgenommen. Es fand ein reger Austausch zwischen den anwesenden Geflüchteten und den Gastfamilien aus Kissing sowie ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und Hauptamtlichen statt. "Es war ein tolles Miteinander und eine große Dankbarkeit zu spüren. Hier ein Händedruck, da eine Umarmung", berichtet Petra Hamberger. "Der Krieg ist hier, wenn man in die Gesichter schaut, noch ein Stück näher gerückt." Die Gastfamilien seien unglaublich engagiert, und was in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde, sei bewundernswert. "Wir freuen uns, mit dem Begegnungscafé und den anderen Angeboten etwas Unterstützung leisten zu können", waren sich die Organisatorinnen und Organisatoren einig. Auf Wunsch vieler Anwesender soll künftig angestrebt werden, einmal im Quartal ein Begegnungscafé zu veranstalten.

Ansprechpartner sind die Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger unter Tel. 01578/3262821 oder per E-Mail hambergerp@kjf-kjh.de oder Sabine Theymann-Hauck im Pfarramt der Emmausgemeinde unter Tel. 08233/789319 bzw. pfarramt.kissing@elkb.de