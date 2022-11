Kissing

vor 17 Min.

Feuerwehrhaus oder Paartalhalle: Wo lässt sich in Kissing Energie sparen?

Plus Um die Energiekosten zu senken, hat Kissing die gemeindlichen Gebäude untersuchen lassen. Wie die Analyse zeigt, gibt es einige Möglichkeiten.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

Wo lässt sich an Gebäuden der Gemeinde noch Energie einsparen? Das wollte Kissing wissen und beauftragte eine Energieberatungsagentur. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden in der kürzlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt und besprochen. Bewertet wurden sechs Standorte: die Freiwillige Feuerwehr, das Rathaus, die Bücherei, der Kindergarten Schatzkiste, die Paartalhalle und der Bauhof. Die Ergebnisse zeigen: An einigen Stellen geht viel Energie verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen