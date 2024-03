Gefährliche Sachbeschädigung in Kissing: Bremsschlauch angesägt

In Kissing kommt es zu einer Sachbeschädigung: Ein unbekannter Täter sägt den Bremsschlauch eines Fahrzeugs an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Samstag und Dienstag kam es in Kissing zu einer Sachbeschädigung an einem Peugeot. An dem Pkw wurde ein Bremsschlauch angesägt. Die 21-jährige Fahrerin bemerkte dies jedoch noch rechtzeitig.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Angaben zum Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)