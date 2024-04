Kissing

06:00 Uhr

Gesperrtes Fußballfeld: Wie geht es weiter mit dem Kissinger "Kasten"?

Plus Seit dem 20. Februar ist der "Kasten", der beliebte Kissinger Mini-Fußballplatz, wegen Schäden gesperrt. Jetzt ist klar, wie es weitergeht.

Von Mattis Junker

An einem Ort herrscht in Kissing in den Schulferien besonderer Trubel: Auf dem DFB-Mini-Feld des Kissinger SCs spielen Kinder und Jugendliche oft den ganzen Tag Fußball. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Platz mittlerweile gehörige Mängel aufweist. So ist der Kunstrasenbelag verschlissen, der Boden ist teilweise aufgerissen. Groß war dennoch der Schock, als die Kissinger Gemeinde diesen am 20. Februar sperrte. Zu hoch sei die Verletzungsgefahr für die Kinder. Doch nun gibt es konkrete Pläne für eine baldige Neueröffnung.

Das DFB-Mini-Feld in Kissing ist aktuell gesperrt. Wegen Schäden ist die Verletzungsgefahr zu hoch. Bald beginnen jedoch die Reparaturmaßnahmen Foto: Mattis Junker

Denn laut Sachbearbeiter Oliver Bregulla sollen die Reparaturen zwischen Freitag, dem 5. April und Montag, dem 8. April beginnen. Diese werden drei bis vier Tage dauern. Zusätzlich müssen sich die Nachwuchskicker noch eine Woche gedulden, da der Platz nach den Baumaßnahmen nicht direkt bespielbar sein wird. Die Wiedereröffnung findet voraussichtlich zwischen dem 12. und 15. April statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen