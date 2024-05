Kissing

18:00 Uhr

Großer Neubau: Planungen für Kissinger Grundschule gehen weiter

Plus Welche Küche? Wie viele Klassen? Für den Neubau der Kissinger Grundschule beschäftigt sich der Gemeinderat mit vielen Fragen. So geht es weiter.

Von Edigna Menhard

Die Planungen an der neuen Grundschule gehen weiter: Nachdem vor einem Monat in der Kissinger Gemeinderatssitzung die Entwürfe des Büros, das den Architektenwettbewerb für die neue Grundschule gewonnen hatte, angenommen wurde, muss der Gemeinderat nun weitere Entscheidungen treffen. Damit die Architekten mit der Umsetzung beginnen können, beschäftigte sich das Gremium in einer kürzlichen Sitzung mit der erforderlichen Zahl der Klassen, den Betreuungsformen und der künftigen Mensa.

Neue Grundschule in Kissing wird sechszügig geplant

Das Gremium war sich einig, dass die Grundschule sechszügig gebaut werden soll, es wird also in jeder Jahrgangsstufen genug Raum für die Klassen A bis F geben. Denn wie Statistiker Christian Rindsfüßer vom Institut SAGS bei der vorherigen Sitzung bekräftigte, steigen künftig die Schülerzahlen in Kissing, weshalb Platz für bis zu 24 Klassen erforderlich sein wird. Dieser Zuwachs kündigt sich bereits jetzt an: Schon seit dem Schuljahr 2023/2024 ist die erste Jahrgangsstufe sechszügig.

