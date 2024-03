Kissing

Jugendliche geben eine Smartphone-Sprechstunde für Senioren

Silas zeigt Elisabeth Fink, wie sie die Fotos auf ihrem Handy schnell in verschiedenen Alben unterbringen kann.

Plus In Kissing halfen Jugendliche Seniorinnen und Senioren bei ihren Smartphones. Weil die Sprechstunde so erfolgreich war, soll sie vielleicht fortgeführt werden.

Von Christine Hornischer

Die Welt der Smartphones birgt viele Möglichkeiten, für die aber auch Wissen nötig ist. Fotos sortieren, Alben anlegen oder das Handy mit dem Fingerabdruck entsperren: Diese und viele weitere Themen beschäftigten Seniorinnen und Senioren in Kissing. Im Mehrgenerationenhaus konnten sie diese Fragen vier Jugendlichen der diesjährigen Firmlingsgruppe der katholischen Kirchengemeinde stellen. Die Leiterin der Einrichtung, Brigitte Dunkenberger, hatte sich Jamie, Silas, Jonas und Jannick zur Hilfe geholt. Gemeinsam bot man den Seniorinnen und Senioren einen spannenden Nachmittag – und viele Antworten auf ihre Fragen.

Smartphone-Sprechstunde im Casa Cambio in Kissing

Die Sprechstunde fand in dem gemütlichen Gemeinschaftsraum des Mehrgenerationenhauses Casa Cambio statt. Das bunte, anheimelnde Zimmer war mit einer Mischung aus Wissensbegierde und Aufregung gefüllt. Hier versammelten sich vier ältere Menschen mit unterschiedlichem technologischem Hintergrund und deren vier Lehrerinnen und Lehrer. Grundkenntnisse besaßen sie alle, aber sie wollten ihre Fähigkeiten verbessern. Vier Zweier-gruppen bildeten sich. So hat jeder einen persönlichen Ansprechpartner.

