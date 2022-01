Kissing

vor 19 Min.

Kamera überführt flüchtigen Unfallverursacher

An einer Kissinger Tankstelle dokumentierte die Videoüberwachung eine Unfallflucht.

In Kissing richtete ein Autofahrer Schaden an einer Tankstelle an und suchte das Weite. Jetzt wurde er überführt.

Nachträglich wurde der Polizei eine Unfallflucht auf dem Tankstellengelände an der Grünzweigstraße in Kissing angezeigt. Nachdem die Beschädigung der Luftdrucksäule in Höhe von ca. 1000 Euro festgestellt worden war, konnte anhand der Videoaufzeichnungen der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen einer Straftat verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen. (AZ)

