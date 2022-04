Kissinger Fischer räumen am Weitmannsee und Auensee auf

Für saubere Ufer und Gewässer sorgen viele Mitglieder der Kissinger Fischergilde bei der Aktion Saubere Umwelt. Ganz besonders aktiv sind die Jugendlichen.

Zwei Grad Lufttemperatur und anfangs noch leichtes Schneegestöber waren keine idealen Rahmenbedingungen für den Beginn der Aktion Saubere Umwelt der Fischergilde Kissing. Nachdem die Aktionen in den letzten zwei Jahren ganz ausgefallen oder nur als eine Veranstaltung im Sommer durchgeführt werden konnten, rief die Fischergilde heuer ihre Mitglieder wieder im Frühjahr an den Weitmannsee und den Auensee.

Die insgesamt 65Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon 11 Jugendliche und auch einige Familienangehörige, zogen mit Eimern, Rechen und unterschiedlichsten Greifwerkzeugen ausgestattet um die Ufer beider Seen. Sie befreiten auch den Parkplatz am Weitmannsee von allerlei Müll - von der einzelnen Zigarettenkippe bis zum wild "entsorgten" Hausmüllbeutel. Passend zum Ende der Maskenpflicht war auch davon eine größere Anzahl dieser dabei.

Aufräumaktion: Container füllt sich in Kissing mit Müll

Insgesamt füllte der zunächst in zahlreichen Eimern und Tüten gesammelte Unrat den bereitstehenden Container wieder in bemerkenswertem Umfang. Zusätzlich wurden durch die Stürme der letzten Tage am Badestrand des Weitmannsees angeschwemmtes Totholz und andere Pflanzenteile entfernt.

Das Wetter hatte sich mittlerweile aufgehellt, und so schmeckte die Brotzeit mit Leberkäse, Brezen und Semmeln besonders gut. Familie Beck spendierte die Getränke. Peter Fischer, Vorsitzender der Fischergilde, bedankte sich bei Mitgliedern und den zahlreichen Jugendlichen für ihre Mithilfe. Letztere hatten dann im Anschluss auch die Möglichkeit, ihrem Hobby unter Aufsicht und Anleitung der Jugendleiter in der Praxis nachzugehen. Mit Helmut Grimm als Vertreter des für den Weitmannsee zuständigen Erholungsgebietevereins Augsburg(EVA), der auch Grüße des Landrats Klaus Metzger überbrachte, sowie Zweitem Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr waren auch Vertreter der Verpächter der Seen vor Ort, die die gute Zusammenarbeit und das Engagement der Fischer lobten. Mit der Übergabe einer Spende für die Vereinskasse wurde den anerkennenden Worten zusätzlich Nachdruck verliehen. (AZ)