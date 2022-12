Kissing

12:05 Uhr

Kissings Kirche St. Peter wird nun auch innen saniert

Plus Die Außensanierung der Kissinger Kirche St. Peter ist abgeschlossen – nun ist der Innenraum an der Reihe. Der Bauausschuss hat die Gelder dafür bewilligt.

Von Edigna Menhard

Dem Heiligen Rochus von Montpellier geht es gar nicht gut – den Zeigefinger an der linken Hand hat er schon verloren, ein anderer Finger ist angebrochen. Nicht nur an dieser Figur in der Altkissinger Kapelle St. Peter hat der Zahn der Zeit genagt. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Außenfassade und der Turm wieder in Schuss, doch innen liegt einiges im Argen. Davon wollten sich einige Vertreter des Kissinger Gemeinderats ein genaues Bild verschaffen und kamen zu einer Vor-Ort-Besichtigung.

