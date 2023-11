Kissing

Kunstförderpreis: Kissinger Ausstellung zeigt Vielfalt und Kreativität

Plus Im festlichen Rahmen verlieh die Gemeinde Kissing am Samstagabend den Kunstförderpreis. Das sind die Preisträger.

Von Edigna Menhard

„Wir sind versammelt, um die Schönheit, Kreativität und die Vielfalt der Kunst zu feiern. Und diese Ausstellung ist nicht nur eine Ansammlung von Werken, sondern auch ein Spiegelbild der menschlichen Seele, ein Ausdruck von Gedanken, Emotionen und vielleicht sogar Visionen“, mit diesen Worten begrüßte Reinhard Gürtner am Samstagabend im Rathaus die rund 60 Gäste, die zur Kunstausstellung im Rahmen des Kunstförderpreises Kissing gekommen waren. Der Bürgermeister würdigte in seiner Ansprache die Künstlerinnen und Künstler, die nicht nur Handwerker, sondern auch Geschichtenerzähler seien: „Sie laden uns ein, in eine Welt einzutauchen, ihre Perspektive zu verstehen und vielleicht auch die Welt ein wenig mit ihren Augen zu sehen.“ Jedes Kunstwerk präge eine einzigartige Botschaft, die darauf wartet, entdeckt zu werden.

Kissinger Jury wählt aus 38 Anmeldungen aus

38 Künstlerinnen und Künstler hatten sich mit 93 Kunstwerken um den Kunstförderpreis beworben, ausgestellt im Rathaus sind 25 Werke von 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Diese Auswahl traf eine Vorjury, die aus drei Experten bestand: die Schondorfer Kunsthistorikerin Dr. Silvia Dobler, die Stadtbergener Künstlerin Jeannette Scheidle und der Meringer Künstler Josef Zankl. Wer den Kunstpreis entgegennehmen durfte, entschied dann ein Komitee, bei dem zudem neben Kissings Bürgermeister auch Marcus Heiserer, der Filialleiter der Sparkasse Kissing, Mitglied war. Dieser betonte in seiner Ansprache, dass die Sparkasse Augsburg in der Gesellschaft aktiv sein wolle und Initiativen im Bereich Sport, Soziales und Kultur fördere. Deshalb unterstütze das Bankinstitut gerne diesen Wettbewerb in Form von Preisgeldern. 1.000 Euro erhält der erste Platz, 750 Euro der zweite und 250 Euro der dritte Platz. Darüber hinaus gibt die Sparkasse der Gemeinde einen Zuschuss, damit diese das Gewinnerkunstwerk anschaffen kann.

