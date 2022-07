Millionen Liter fließen in die Ach: Das sind die Auswirkungen auf den Auensee

Eine aufwendige Rettungsaktion soll die Fische der Friedberger Ach schützen. Dazu fließt Wasser aus dem Auensee ab - 130 Liter pro Sekunde. Was das für den See bedeutet.

Wasser schießt durch die Schläuche und Pumpen, sprudelt in den kleinen Fluss, 130 Liter pro Sekunde. Seit Freitag sind es Millionen an Litern, die aus dem Auensee über den Verlorenen Bach zur Friedberger Ach fließen. Wegen des starken Wassermangels drohte dem Gewässer ein Fischsterben, erste Tiere verendeten im flachen Bachbett. Eine Extremsituation, die drastische Maßnahmen erfordert. Wie der Auensee den Eingriff verträgt? Es zeigen sich erste Auswirkungen.

Wasser strömt aus dem Auensee zur Friedberger Ach

Für die Rettungsaktion bietet der Auensee gute Bedingungen. Er liegt nah, besitzt eine durchschnittliche Wassertiefe von fünf Metern und wird mit Grundwasser gespeist. Das Landratsamt entschied, eine spezielle Hochleistungspumpe einzusetzen, die Wasser in Massen durch Saug- und Pumpschläuche aus dem See in den Bach fördert. Gerade nach den erschreckenden Bildern von sterbenden Fischen der Friedberger Ach ist die Sorge groß, dass der beliebte See Schaden nimmt. In ihm tummelt sich eine große Bandbreite von Kaltwasserfischen, etwa Aale, Forellen, Karpfen und Schleien. Auch Vögel und Amphibien finden an seinen Ufern wertvollen Lebensraum, ein Drittel des Ufers ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes Schwabmünchen installierten am Auensee eine spezielle Hochleistungspumpe. Foto: Technisches Hilfswerk Schwabmünchen

Die Kissinger Fischergilde zeigte sich zunächst verärgert. Obwohl der Verein den See gepachtet hat, erfuhr man von der Maßnahme erst durch die Berichterstattung unserer Redaktion. Vorsitzender Peter Fischer sagt: "Wir verstehen, dass die Situation brisant war, aber wir hätten vom Landratsamt gerne Bescheid gewusst." Die Fische werden von der Pumpe nicht beeinträchtigt. An den Saugschläuchen sind Gitterkörbe angebracht, die verhindern, dass die Tiere hineingeraten. Doch sinkt der Pegel des Sees zu stark, kann das Grundwasser nicht schnell genug nachfließen. Im schlimmsten Fall heize sich der See auf, was den Kaltwasserfischen schadet. Dennoch vertraue der Verein der Zusammenarbeit aus Landratsamt, Technischem Hilfswerk (THW) und Wasserwirtschaftsamt: "Der See ist unter permanenter Kontrolle, der Pegel wird ständig gemessen. Wir sind guter Dinge."

Fachkräfte des THW Friedberg sind rund um die Uhr vor Ort, selbst die Nachtschicht ist mit drei Helferinnen und Helfern besetzt. Unterstützung bekommt das Friedberger Team von der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des THW Schwabmünchen, das auch die Hochleistungswasserpumpe zur Verfügung stellt. Sie kann bis zu 15.000 Liter Wasser pro Minute fördern. So viel fließt jedoch nicht aus dem Auensee, man habe die geförderte Menge auf 130 Liter pro Sekunde beschränkt. "Wir befürchten, dass sonst Schäden am Ufer oder der Sole entstehen könnten", sagt Experte Kurt Nunn vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das das Landratsamt berät.

Das Technische Hilfswerk Friedberg ist am Kissinger Auensee im Einsatz, um Wasser von dort in den Verlorenen Bach zu leiten. Foto: Technisches Hilfswerk Friedberg

Pegelstand des Kissinger Auensees sinkt

Der Pegelstand des Auensees sei bis Sonntag um sieben Zentimeter gesunken. "Das liegt im plausiblen Bereich und ist weniger, als wir erwartet hatten", sagt Nunn. Der See wird jedoch genau beobachtet, man müsse jeden Tag aufs Neue abwägen: Lohnt sich der betriebene Aufwand? Stehen mögliche Schäden am Auensee im Verhältnis zu denen der Friedberger Ach? In jedem Fall kann die Maßnahme nur die Zeit bis zu mehr Niederschlag überbrücken. Das zusätzliche Wasser in der Ach verhindert lediglich, dass die Fische sterben - einen nachhaltigen Effekt gibt es nicht. "Das Wasser fließt ja weg."

Niedrige Wasserstände habe es schon früher gegeben - nur nicht in diesen Umfängen. Das Fischsterben vor Augen ist auch für den Experten Nunn neu, mit so einer kritischen Situation habe man nicht gerechnet. Doch etwas Gutes gebe es: Die Temperaturen fielen in der Nacht, die Gewässer könnten wieder abkühlen. "Das ist ein günstiger Umstand."

Wasser soll weiter aus dem Auensee gepumpt werden

Für den Moment erfüllt das Vorhaben seinen Zweck. Der Hagenbach und die Friedberger Ach hätten nach Informationen des Landratsamtes seit dem Wochenende wieder ausreichende Pegelstände. Doch die Überleitung werde weiter gebraucht: Stoppte man sie, wäre der Zustand der Ach rasch wieder so desolat wie Ende vergangener Woche. In nächsten Schritten wolle man das Gewässer überprüfen und klären, wo das Wasser verschwindet. Es wird vermutet, dass es an einigen Stellen versickere.