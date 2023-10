Kissing

Millionenprojekt: Es geht weiter mit dem Neubau der Kissinger Grundschule

So in etwa könnte die neue Kissinger Grundschule einmal aussehen: Der Sieger-Entwurf im Architektenwettbewerb wird nun umgesetzt.

Plus Lange war es still um das größte Projekt der Gemeinde Kissing. Nun steht fest, welche Architekten den Neubau der Grundschule übernehmen - und die Planungen starten.

Lernen, spielen, sich entwickeln: Kinder verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Wie wird ein Gebäude diesen steigenden Ansprüchen gerecht? 16 Büros beteiligten sich vor einem Jahr am Architektenwettbewerb, den Kissing für den Neubau der Grundschule ausschrieb. Aus den unterschiedlichen Entwürfen und Überlegungen der Wettbewerbsteilnehmer ermittelte die Jury insgesamt fünf Preisträger und schüttete an sie Gelder in Höhe von 127.000 Euro aus. Anschließend wurde es still um das Großprojekt. Sechs Wochen sollte das Vergabeverfahren ursprünglich dauern, doch es verzögerte sich. Genau ein Jahr später steht nun fest, welches Büro den Auftrag bekommt.

Kissinger Grundschule wird neu gebaut

Bürgermeister Reinhard Gürtner zeigte sich damals begeistert von den vielfältigen Modellen, die im Wettbewerb zustande kamen. Unterschiedliche Bauweisen, kreative Konzepte - und doch hob sich ein Entwurf von den anderen ab, für den sich das Preisgericht letztlich eindeutig entschied. Jetzt steht fest, dass der Sieger des Wettbewerbs, das Münchner Architektenbüro Hess, Talhof, Kusmierz, auch den Auftrag für den Neubau der Grundschule bekommt. In Zusammenarbeit mit dem Büro Burger Landschaftsarchitekten werden sie das Projekt umsetzen.

