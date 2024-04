Münchner Reisebuchautor berichtet in der Kissinger Bücherei von seinen Abenteuern

Zu einer besonderen Lesung lädt die Kissinger Bücherei im Mai ein. Thomas Bauer erzählt von 25 Jahren Abenteuerreisen.

Bei der CR-Lesetour 2024 reisen verschiedene Autorinnen und Autoren von den Alpen bis zur Nordsee und halten in über 50 Städten Lesungen aus ihren Büchern. Dabei dürfen die Autorinnen und Autoren nur zu Fuß, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Mit diesem Prinzip geht es einmal quer durch Deutschland. Auch in Kissing findet eine Veranstaltung statt.

Am 3. Mai um 19.30 Uhr erzählt Thomas Bauer von 25 Jahren Abenteuerreisen, mit Bildershow und Live-Musik. Seit vielen Jahren zieht es den Münchner Reisebuchautor Thomas Bauer immer wieder hinaus in die Welt. Er ist der Donau im Kajak zum Schwarzen Meer gefolgt, den Mississippi im Velomobil entlang nach New Orleans gefahren, per Hundeschlitten durch Grönland gezogen und drei Monate lang als Backpacker durch Südamerika gestreift. In der Bücherei Kissing versammelt er die unglaublichsten, witzigsten und spannendsten Momente seiner Abenteuer in einer lebendigen Lesung. Dabei zeigt er spektakuläre Reisebilder. Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten. (AZ)