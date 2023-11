Muttersprachler für ukrainisches Sprachencafé in Kissing gesucht

Die Helfer der ersten Stunden können die Zusammenkünfte nicht mehr organisieren. Trotzdem soll das Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine in Kissing weitergehen.

In Kissing soll ein samstägliches Sprachcafé für ukrainische Geflüchtete entstehen, das von Muttersprachlern geleitet wird. Dazu werden noch ehrenamtliche Ukrainerinnen oder Ukrainer gesucht, die gut Deutsch sprechen. Bis jetzt gab es bereits wöchentliche Treffen, doch die zwei engagierten Ehrenamtlichen, die das Angebot koordinierten, müssen nun aufhören.

Groß war nach Ausbruch des Ukrainekriegs die Hilfsbereitschaft auch in Kissing. Gleich im vergangenen Frühjahr wurde in der Emmausgemeinde ein erstes Begegnungstreffen von Helferinnen und Helfern mit Geflüchteten organisiert. Daraus entwickelte sich unter anderem auch ein privat organisierter Sprachkurs. Geleitet wurde die Runde von Alona Hackl, die bereits 2008 aus der Ukraine nach Deutschland kam und mit ihrer Familie in Kissing lebt.

„Wir haben uns seitdem wöchentlich am Samstag in den Räumen der Emmausgemeinde getroffen und ergänzend zu VHS-Kursen oder anderen Sprachangeboten gewünschte Themen vertieft“, berichtet sie. Zusammen mit einem Landsmann leitete Alona Hackl die Zusammenkünfte, die privat organisiert wurden. „Aus persönlichen Gründen müssen wir beide nun unser Engagement abgeben“, berichtet sie.

Der Termin fürs ukrainische Sprachencafé steht schon fest

„Es ist uns aber wichtig, dass die Zusammenkünfte weiterlaufen, ab jetzt auf Basis eines Sprachcafés.“ Ihren geflüchteten Landsleuten sei der Austausch mit anderen Ukrainerinnen und Ukrainern genauso wichtig wie die Sprache ihres Gastlandes gut zu erlernen. Zusätzliche Unterstützung und Vertiefung zum im Sprachkurs Erlernten ist erwünscht. Inzwischen sind einige Ukrainerinnen und Ukrainer aus Kissing weggezogen, aber ein Grundstamm an etwa sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchte gerne weiterlernen.

Der Termin samstags von 9 bis 10.30 Uhr steht und auch die Räumlichkeiten in der Kissinger Emmausgemeinde können dankenswerterweise weiter genutzt werden. Eine Ukrainerin hat sich auch schon bereit erklärt, das Sprachcafé mit anzubieten, wenn sich noch eine zweite Person zur Unterstützung findet.

In Kissing gibt es eine große ukrainische Gemeinschaft

„In Kissing gibt es eine relativ große ukrainische Community“, berichtet die Asyl- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Petra Hamberger. Landkreisweit sind es rund 1700 Geflüchtete aus der Ukraine, etwa 900 davon sind privat untergekommen. Rund 800 belegen Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen. „Auch hier in Kissing sind Ukrainerinnen und Ukrainer in Asylunterkünften untergebracht, da privater Wohnraum nur noch schwer zu bekommen ist“, bedauert Hamberger.

„Wir hoffen einfach, dass sich unsere Pläne für ein Sprachcafé herumsprechen und sich noch eine weitere Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher mit ukrainischer Muttersprache und guten Deutschkenntnissen findet.“ Gerne können sich natürlich auch weitere Teilnehmer anschließen. Melden kann man sich bei Petra Hamberger unter Telefon 01578/3262821 oder, per Mail hambergerp@kjf-kjh.de