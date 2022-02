Kissing

vor 36 Min.

Neue Tennishalle für Kissing: Verein kann die Kosten nicht stemmen

Plus Nun gab es endlich einen Standort, jetzt sind die möglichen Kosten ein Problem: Der Bau der Tennishalle in Kissing rückt weiter in die Ferne.

Von Anna Katharina Schmid

Es stand bereits auf der Tagesordnung des Gemeinderats - und wurde zurückgestellt: Der Bau der Tennishalle in Kissing verzögert sich weiter. In einer Sitzung des Bauausschusses hatte es endlich gute Nachrichten für den Verein gegeben, der sich bereits seit zwei Jahren um eine Halle bemüht. Dennoch kann der TC Kissing nicht mit den Planungen beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen