Wie facettenreich und vielfältig die Künstlerinnen und Künstler des Wittelsbacher Landes sind, zeigt sich in der Ausstellung zum Kissinger Kunstförderpreis im Rathaus der Gemeinde.

Die Kunstausstellung im Rahmen des Kissinger Kunstförderpreises ist bei der Bevölkerung beliebt und gut besucht. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie während des Weihnachtsmarktes zugänglich ist. Beschwingt nach einem Glas Glühwein haben sich auch in den vergangenen Jahren viele die Werke aus den Bereichen der Malerei, Grafik und Bildhauerei angeschaut.

Dieses Jahr ist wieder eine facettenreiche, zeitgenössische Ausstellung gelungen: 25 Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern können in den Gängen des Kissinger Rathauses begutachtet werden. Darunter sind auch die der diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen zu finden: Erika Krammer-Kunz erhielt den ersten Platz mit ihren beiden abstrakten Gemälden „out of the blue“ und „into the red“. Den zweiten Platz bekam Bildhauer Jürgen Krass für sein Werk „Kastenfalten I“. Silke Dalkowski-Kopp wurde für ihr farbenprächtiges Bild „Auf der Pfaueninsel“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Teilnehmen an dem Wettbewerb durften volljährige Künstler und Künstlerinnen, die im Landkreis Aichach-Friedberg wohnen sowie die Mitglieder des Kunstkreises „Lechkiesel Kissing“.Nur Print: Kissinger Rathaus wird zur Kunstgalerie

Die Ausstellung kann noch bis zum 21. Dezember besichtigt werden. Geöffnet ist diese Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und während des Weihnachtsmarktes vom 1. bis 3. Dezember.